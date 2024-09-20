Руководитель пресс-службы «Спартака»: дал Соболеву поиграть колоду карт — так и не вернул

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о понесённом ущербе от форварда Александра Соболева.

«Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне её так и не вернул. Была хорошая колода. Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я её ему подарил», — сказал Зеленов в интервью журналисту телеграм-канала «Футбольный Биги».

Напомним, Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. Нападающий подписал контракт до июня 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.