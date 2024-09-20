Павел Погребняк — о лиге ветеранов: перспективы пока не особо радужные

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о возможном создании лиги для ветеранов.

— В какой-то момент существовала идея создания целой лиги ветеранов. Как сейчас?

— Такие предпосылки были, но перспективы пока не особо радужные.

— Не набирается нужное количество игроков?

— Можно и так сказать, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сегодня, 20 сентября, в Санкт-Петербурге проходит матч легенд «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча посвящена памяти тренера петербургского и армейского клубов Павла Садырина. Игра началась в 17:30 по московскому времени.