Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 5-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 20 сентября, матчем «Ницца» — «Сент-Этьен» стартует 5-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание 5-го тура чемпионата Франции (время — московское):
20 сентября, пятница:
21:45. «Ницца» — «Сент-Этьен».
21 сентября, суббота:
18:00. «Лилль» — «Страсбург»;
20:00. «Ренн» — «Ланс»;
22:00. «Реймс» — «ПСЖ».
22 сентября, воскресенье:
16:00. «Монако» — «Гавр»;
18:00. «Монпелье» — «Осер»;
18:00. «Брест» — «Тулуза»;
18:00. «Анже» — «Нант»;
21:45. «Лион» — «Марсель».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 12 очков за четыре игры. На второй строчке располагается «Марсель» (10), на третьей — «Монако» (10).