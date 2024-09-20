Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 5-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

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Сегодня, 20 сентября, матчем «Ницца» — «Сент-Этьен» стартует 5-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание 5-го тура чемпионата Франции (время — московское):

20 сентября, пятница:

21:45. «Ницца» — «Сент-Этьен».

21 сентября, суббота:

18:00. «Лилль» — «Страсбург»;

20:00. «Ренн» — «Ланс»;

22:00. «Реймс» — «ПСЖ».

22 сентября, воскресенье:

16:00. «Монако» — «Гавр»;

18:00. «Монпелье» — «Осер»;

18:00. «Брест» — «Тулуза»;

18:00. «Анже» — «Нант»;

21:45. «Лион» — «Марсель».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 12 очков за четыре игры. На второй строчке располагается «Марсель» (10), на третьей — «Монако» (10).