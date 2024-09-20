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Издание Give me Sport опубликовало топ-10 великих тренеров в спорте

Издание Give me Sport опубликовало топ-10 великих тренеров в спорте
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Британское издание Give me Sport опубликовало перечень 10 выдающихся главных тренеров в истории спорта. Примечательно, что больше всего представителей у таких видов спорта, как футбол, баскетбол и американский футбол — везде по два представителя.

Отметим, что хоккей, теннис, бокс и лёгкая атлетика представлены в списке одним тренером каждый, а сам список выглядит следующим образом:

  1. Алекс Фергюсон — футбол.
  2. Фил Джексон — баскетбол.
  3. Билл Беличик — американский футбол.
  4. Хосеп Гвардиола — футбол.
  5. Глен Миллс — лёгкая атлетика.
  6. Скотти Боумэн — хоккей.
  7. Ричард Уильямс — теннис.
  8. Грег Попович — баскетбол.
  9. Дон Шула — американский футбол.
  10. Роджер Мейвезер — бокс.
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