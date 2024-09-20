Издание Give me Sport опубликовало топ-10 великих тренеров в спорте

Британское издание Give me Sport опубликовало перечень 10 выдающихся главных тренеров в истории спорта. Примечательно, что больше всего представителей у таких видов спорта, как футбол, баскетбол и американский футбол — везде по два представителя.

Отметим, что хоккей, теннис, бокс и лёгкая атлетика представлены в списке одним тренером каждый, а сам список выглядит следующим образом: