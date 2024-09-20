Издание Give me Sport опубликовало топ-10 великих тренеров в спорте
Британское издание Give me Sport опубликовало перечень 10 выдающихся главных тренеров в истории спорта. Примечательно, что больше всего представителей у таких видов спорта, как футбол, баскетбол и американский футбол — везде по два представителя.
Отметим, что хоккей, теннис, бокс и лёгкая атлетика представлены в списке одним тренером каждый, а сам список выглядит следующим образом:
- Алекс Фергюсон — футбол.
- Фил Джексон — баскетбол.
- Билл Беличик — американский футбол.
- Хосеп Гвардиола — футбол.
- Глен Миллс — лёгкая атлетика.
- Скотти Боумэн — хоккей.
- Ричард Уильямс — теннис.
- Грег Попович — баскетбол.
- Дон Шула — американский футбол.
- Роджер Мейвезер — бокс.
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