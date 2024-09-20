Анчелотти: футболисты готовы снизить зарплаты, чтобы уменьшить количество матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблеме перегруженного календаря для футболистов.

«Футболу стоит задуматься, поскольку следует проводить меньше матчей, чтобы избежать большого количества травм. Если для того, чтобы футболисты проводили меньше матчей, потребуется снизить их зарплаты, то они не будут против уменьшения.

Жалобы тренеров и игроков не изменят календарь этого сезона. Мы должны проанализировать это. Футболисты думают об изменениях в будущем», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри допустил, что футболисты могут объявить забастовку из-за перегруженного графика.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: