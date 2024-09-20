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Павел Погребняк объяснил, почему у «Зенита» появились проблемы в атаке

Павел Погребняк объяснил, почему у «Зенита» появились проблемы в атаке
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре сине-бело-голубых в текущем сезоне.

— Сейчас у Семака три высокорослых нападающих — это разве не много?
— С ЦСКА мы увидели сыроватую схему. Трезубец был отрезан от полузащиты. Где-то что-то не получалось. Сыгранности не хватает. Что касается обилия игроков атаки, тренерский штаб так видит ситуацию. Есть же ещё Глушенков, Мостовой, бразильцы. Не забывайте: «Зениту» — 100 лет. Надо выигрывать всё, а свежесть должна присутствовать в каждом матче, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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