Павел Погребняк объяснил, почему у «Зенита» появились проблемы в атаке

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре сине-бело-голубых в текущем сезоне.

— Сейчас у Семака три высокорослых нападающих — это разве не много?

— С ЦСКА мы увидели сыроватую схему. Трезубец был отрезан от полузащиты. Где-то что-то не получалось. Сыгранности не хватает. Что касается обилия игроков атаки, тренерский штаб так видит ситуацию. Есть же ещё Глушенков, Мостовой, бразильцы. Не забывайте: «Зениту» — 100 лет. Надо выигрывать всё, а свежесть должна присутствовать в каждом матче, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.