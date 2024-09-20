Александр Сильянов — о поездке сборной России во Вьетнам: рад, что смогли вылететь оттуда

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался об отмене матча сборной России с национальной командой Таиланда. Встреча должна была состояться 7 сентября, но из-за тайфуна «Яги» в Ханое была отменена.

«Понятное дело, что все были очень расстроены, что матч сборной России с Таиландом во Вьетнаме отменили. Неприятно, что прилетели, а вторую игру не сыграли. Но рад, что мы смоли вылететь оттуда вовремя, как и планировалось», — приводит слова Сильянова Legalbet.

Сборная России провела в Ханое 5 сентября один матч с местной национальной командой, в котором одержала победу со счётом 3:0.