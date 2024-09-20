Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алекс Фергюсон: иногда скучаю по работе тренером в «Манчестер Юнайтед»

Алекс Фергюсон: иногда скучаю по работе тренером в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

82-летний бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон заявил, что иногда скучает по работе в этой должности в стане «красных дьяволов».

«Да, иногда я скучаю по этому. В первый год после завершения карьеры я поехал на финал Лиги чемпионов и сказал Кэти (покойная жена Фергюсона. — Прим. «Чемпионата»): «Вот по чему я скучаю — по большим европейским матчам».

Я посетил большинство европейских финалов, потому что там вижу то, что мне по душе, и то, чем хотел бы заниматься каждый день. Это [финалы] большие события, и «Манчестер Юнайтед» всегда должен принимать участие в них», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Шотландский специалист возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год.

Материалы по теме
У «Манчестер Юнайтед» лучшая посещаемость домашних матчей в Европе
Истории
У «Манчестер Юнайтед» лучшая посещаемость домашних матчей в Европе

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android