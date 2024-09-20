Погребняк признался, что удивился старту Глушенкова в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в начале сезона.

— Вас удивило, что он так здорово начал в «Зените»?

— Да. В Питере он раскрылся по-новому. Жаль, что вылетел сейчас, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Максим Глушенков провёл пять матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. В настоящее время футболист восстанавливается после травмы руки.