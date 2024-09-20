Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Парни сражались до самого конца». Тренер «Пари НН» Илич — о матче КР с «Ахматом»

«Парни сражались до самого конца». Тренер «Пари НН» Илич — о матче КР с «Ахматом»
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 9'     1:1 Гоцук – 28'     1:2 Ловат – 59'    
Удаления: Гоцук – 57' / нет

«Сегодня наша команда играла очень хорошо, парни сражались до самого конца. Единственное, чем я недоволен, – это результат, мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Что касается наших кубковых перспектив, то в оставшихся двух матчах с ЦСКА и «Краснодаром» мы будем стараться выиграть изо всех сил. И в чемпионате, если мы будем играть так, как играли сегодня, то обязательно будем набирать очки», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
«Пари НН» обратился в ЭСК по эпизоду с назначенным пенальти в матче КР с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android