«Парни сражались до самого конца». Тренер «Пари НН» Илич — о матче КР с «Ахматом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:2).
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 9' 1:1 Гоцук – 28' 1:2 Ловат – 59'
Удаления: Гоцук – 57' / нет
«Сегодня наша команда играла очень хорошо, парни сражались до самого конца. Единственное, чем я недоволен, – это результат, мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Что касается наших кубковых перспектив, то в оставшихся двух матчах с ЦСКА и «Краснодаром» мы будем стараться выиграть изо всех сил. И в чемпионате, если мы будем играть так, как играли сегодня, то обязательно будем набирать очки», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
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