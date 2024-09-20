«Парни сражались до самого конца». Тренер «Пари НН» Илич — о матче КР с «Ахматом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Сегодня наша команда играла очень хорошо, парни сражались до самого конца. Единственное, чем я недоволен, – это результат, мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Что касается наших кубковых перспектив, то в оставшихся двух матчах с ЦСКА и «Краснодаром» мы будем стараться выиграть изо всех сил. И в чемпионате, если мы будем играть так, как играли сегодня, то обязательно будем набирать очки», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».