Павел Погребняк: на «Спартак» Станковича действительно хочется смотреть

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о работе тренера Деяна Станковича в «Спартаке».

— «Спартак» тоже не может встать на победный путь, чередуя победы с ничьими. Вам нравится работа Станковича?

— Да, импонирует. Станкович — статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.

— Клуб говорит, что будет претендовать на все трофеи. Верите?

— А что им ещё говорить? Странно, если бы говорили про борьбу за топ-3. Не только «Спартак» же говорит про борьбу за титулы. Что это будет за чемпионат, если все захотят занять второе-третье место. «Спартак» может составить конкуренцию, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.