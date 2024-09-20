Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд собирается приобрести «Нант» — L'Equipe

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд собирается приобрести французский «Нант». Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, отец игрока «красных» Майкл, который управляет интересами своих сыновей через лондонскую инвестиционную фирму, проявляет большой интерес к французскому спортивному рынку. Он задумывался о приобретении «Сент-Этьена» и «Гавра», прежде чем перейти к рассмотрению «Нанта». Сообщается, что сделка оценивается в € 100 млн, а также различные бонусы на сумму до € 40 млн.

В настоящий момент в «Нанте» отрицают какие-либо переговоры о сделке с игроком «Ливерпуля» и его семьёй. Если сделка состоится, это будет не первая спортивная покупка семьи. Ранее Трент уже стал миноритарным акционером французской команды Формулы-1 Alpine F1 Team через Otro Capital.