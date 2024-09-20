«Чайка» в меньшинстве обыграла «Уфу» в матче 11-го тура Первой лиги
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Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Богдан Головко из Волгограда. Матч закончился победой «Чайки» со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
20 сентября 2024, пятница. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 1
Чайка
Песчанокопское
0:1 Маляров – 7'
Удаления: нет / Нестеров – 45'
На шестой минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Никита Маляров. Этот гол остался единственным в игре. На 45-й минуте защитник «Чайки» Александр Нестеров получил красную карточку.
«Чайка» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Уфа» заработала девять очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 22 очка за 10 игр.
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