«Чайка» в меньшинстве обыграла «Уфу» в матче 11-го тура Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Богдан Головко из Волгограда. Матч закончился победой «Чайки» со счётом 1:0.

На шестой минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Никита Маляров. Этот гол остался единственным в игре. На 45-й минуте защитник «Чайки» Александр Нестеров получил красную карточку.

«Чайка» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Уфа» заработала девять очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 22 очка за 10 игр.

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