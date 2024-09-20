Погребняк — о Батракове: в некоторых клубах и в 16-17 лет выходят, это нормально

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался об игре московского «Локомотива» в текущем сезоне.

— «Локомотив» — открытие чемпионата. Пусть и без суперсостава. Как у них это получается?

— «Локомотив» радует и удивляет. Много молодёжи, очень импонирует эта команда. Конечно, это тренерская работа. Там сложился хороший коллектив, который бьётся друг за друга.

— Батраков — самый яркий футболист последних лет или хвалить его рано?

— Он сам сказал, что его рано хвалить. Поэтому я не буду. В некоторых клубах и в 16-17 лет выходят в основном составе, так что это нормально. Хорошо, что Галактионов начал ему доверять. Прогресс налицо. Главное, чтобы он не заканчивался.

— Будет ли «Локомотив» бороться за топ-3?

— Мне бы очень этого хотелось, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.