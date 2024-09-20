Погребняк предположил, сколько забьёт Тюкавин в этом сезоне

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк оценил перспективы московского «Динамо» в текущем сезоне чемпионата России.

— «Динамо» в прошлом году боролось за чемпионство, а сейчас только на четвёртом месте. Вы видите их претендентами на титул?

— На чемпионство — вряд ли. А за тройку будут бороться.

— Тюкавин смазанно начал сезон. Что с ним происходит?

— У него есть главное — доверие тренера. Его очень ценят в клубе. Свои голы он ещё забьёт. Думаю, пятнашечку положит.

— Личка с такими результатами доработает до конца сезона?

— Не могу прогнозировать. У «Ромы» Де Росси убрали после четырёх туров. Тренерская работа — очень шаткая, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.