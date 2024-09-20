Экс-форвард «Локомотива» Асильдаров: Батракову не стоит торопиться с переходом в «Зенит»

Бывший форвард московского «Локомотива» Шамиль Асильдаров высказался о прогрессе хавбека красно-зелёных Алексея Батракова.

– В «Локомотиве» сейчас сверкает полузащитник Алексей Батраков. Он сделал дубль в последнем матче с «Оренбургом». На ваш взгляд, как не потерять нового таланта в российском футболе?

– В первую очередь это зависит от игрока. Не расслабляться, брать пример со звёзд мирового футбола. Те же Месси и Роналду, на которых надо постоянно смотреть. Раз сейчас у Батракова получается, надо не зазнаться, не успокоиться и понять, что через год всё пройдет, если он не будет работать с таким же усилием.

– Самый популярный совет Батракову: только не переходи в «Зенит». Теперь это главная страшилка для российских игроков?

– В первую очередь молодому игроку надо играть. Не пойму, его хотят в «Зенит»? «Локомотив» – один из лидеров нашего чемпионата. Играть там – это тоже серьёзный уровень. Я бы посоветовал Батракову не торопиться с переходом в «Зенит», — приводит слова Асильдарова «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение Батракова с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет € 5 млн.