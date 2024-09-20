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Гвардиола отреагировал на слова Родри, заявившего о возможной забастовке футболистов

Гвардиола отреагировал на слова Родри, заявившего о возможной забастовке футболистов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова полузащитника «горожан» Родри, ранее заявившего, что футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря матчей.

«Голоса футболистов имеют большее значение. Если что-то изменится, то с подачи игроков. Этот бизнес может остаться без владельцев [клубов], спортивных директоров и тренеров, но не без футболистов. Люди по всему миру начинают говорить об этой ситуации», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в соцсети Х (ранее Twitter).

После четырёх туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 12 очков и занимает первое место.

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