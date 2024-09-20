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Павел Погребняк: Дзюба однозначно побьёт рекорд Лоськова

Павел Погребняк: Дзюба однозначно побьёт рекорд Лоськова
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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Ранее форвард покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта.

— Ещё одна большая новость летнего трансферного окна: Артём Дзюба перешёл в «Акрон». В чём его мотивация продолжать?
— Побить рекорд Лоськова (лучший в истории РПЛ по системе «гол+пас», у него 120+145. — Прим. «Чемпионата»).

— Сможет ли Дзюба побить рекорд Лоськова?
— Однозначно. Там же совсем немного осталось (Артёму нужно набрать ещё девять результативных действий. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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