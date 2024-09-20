Роналдо: «Ростов» — чемпион, счастлив быть здесь

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо поделился эмоциями от нахождения в российском клубе.

— В какой клуб хотел бы перейти? Я сейчас думаю только о «Ростове», все мои мысли только о нём, и я счастлив, что нашел здесь своё место.

— «Ростов» — чемпион?

— Да, — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

23-летний футболист перешёл в «Ростов» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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