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Павел Погребняк признался, что слишком рано завершил карьеру

Павел Погребняк признался, что слишком рано завершил карьеру
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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк ответил на вопрос об игровой карьере.

— Вы играли до 37. Это тяжело?
— Мне было прекрасно. Я тогда играл в «Урале». И тренер Матвеев поражался физической форме Погребняка, который выдерживает динамику и темп игры.

— Рановато закончили?
— Думаю, да. Можно было ещё подвигаться, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 40 лет. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал». В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007), а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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