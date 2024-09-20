Защитник «Динамо» Мх Кагермазов: Хабиб обратился ко мне после матча с московским «Динамо»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов заявил, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов похвалил его персонально после матча Фонбет Кубка России с московским «Динамо» — 2:2 (3:5 пен.).

— Присутствие Хабиба и Ислама на матче с «Динамо» — событие для всех нас. Всё‑таки звёзды такой величины. Когда они присутствуют на матчах, то всегда заходят в раздевалку, напутственные речи говорят, дают советы. Это помогало в игре. Но больше помогали полные трибуны. Всё‑таки каждое удачное и неудачное действие трибуны поддерживали и шумели.

Хабиба было очень приятно видеть. Тем более он персонально ко мне обратился. Сказал, что я неплохо сыграл, а до этого отметил, что всё‑таки разбирается в футболе. Очень приятно такие слова слышать от такого человека, — приводит слова Кагермазова «Матч ТВ».