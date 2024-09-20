Куртуа ответил на вопрос о футболисте, заслуживающем получить «Золотой мяч»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос, кто заслуживает получить награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Что ж, пусть победит один из моих партнёров по команде. Все из номинантов достойны этого, но пусть победителем станет футболист мадридского «Реала», — приводит слова Куртуа Marca.

Из футболистов «Королевского клуба» на «Золотой мяч» — 2024 номинированы: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер. Кроме того, в число номинантов на эту награду вошёл бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос, завершивший карьеру минувшим летом.

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