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Агент: в матче с «Барселоной» Головин подтвердил статус лидера «Монако»

Агент: в матче с «Барселоной» Головин подтвердил статус лидера «Монако»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Головин вышел на замену после перерыва.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Саша очень рад снова играть в Лиге чемпионов. Он с нетерпением ждал этого момента, как и вся команда.

Саша вышел и сделал то, что просил его главный тренер. Он, безусловно, усилил игру своими острыми действиями в атаке, своими обостряющими передачами. И также хорошо отрабатывал в обороне. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

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