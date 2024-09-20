Агент: в матче с «Барселоной» Головин подтвердил статус лидера «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1). Головин вышел на замену после перерыва.

«Саша очень рад снова играть в Лиге чемпионов. Он с нетерпением ждал этого момента, как и вся команда.

Саша вышел и сделал то, что просил его главный тренер. Он, безусловно, усилил игру своими острыми действиями в атаке, своими обостряющими передачами. И также хорошо отрабатывал в обороне. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».