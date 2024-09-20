Червиченко: Амарал привёз в «Спартак» непонятно кого и рассказывает сказки про чемпионство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Сделаны огромные покупки. По-моему, половина из того, что приобрели, — это, что называется, «дрова». Непонятно кто… Повторюсь, Амаралу надо сейчас хоть что-то говорить, чтобы оправдывать потраченные средства. Поэтому он и поёт эти песни, рассказывает сказки про первое место. Тем более теперь он точно захватит ещё одно трансферное окно.

И вот если оно пройдёт также плодотворно не в плане качества новичков, а в плане их количества, после этого Амаралу уже будет всё равно, выгонят его летом или нет. У него всё хорошо. Он просто выработал идеальную формулу. Рассказывает сказки про первое место, тратит деньги на сомнительных новичков и прекрасно себя чувствует… Поверьте, столько, сколько он заработает за год здесь, ему в Португалии никто никогда не «насыпит»!» — приводит слова Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

После восьми туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место. В следующем туре красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится 22 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Амарал был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в январе 2024 года. До этого португальский специалист работал главным скаутом в «Бенфике».

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