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Президент «Торпедо» Волнушкин: в ближайшее время переезд в Подольск не планируется

Президент «Торпедо» Волнушкин: в ближайшее время переезд в Подольск не планируется
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Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что столичный клуб в ближайшее время не планирует выступать на стадионе в Подольске. На данный момент «Торпедо» проводит домашние матчи на «Арене Химки», на которой также выступают подмосковные «Химки».

«Переезд в Подольск — это очень поверхностная история. В ближайшее время переезд не планируется», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков по итогам 10 игр. В следующем туре автозаводцы проведут матч с ярославским «Шинником». Встреча состоится 21 сентября, начало — в 15:00 мск.

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