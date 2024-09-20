ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение Департамента судейства и инспектирования РФС с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Акрона» на 25-й минуте матча чемпионата России с «Химками». «Акрон» одержал победу со счётом 3:0.

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Акрон» на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Акрон» №99 Ивана Тимошенко в единоборстве с соперником в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука данного игрока была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. По этой причине комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти в данном игровом эпизоде. VAR должен был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи ошибочным», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.