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Семак: не знаю, сыграет ли Глушенков завтра, но в матче легенд «Зенита» и ЦСКА мог бы

Семак: не знаю, сыграет ли Глушенков завтра, но в матче легенд «Зенита» и ЦСКА мог бы
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда сможет сыграть нападающий Максим Глушенков, который восстанавливается после травмы руки. Сегодня, 20 сентября, в Санкт-Петербурге проходит матч легенд «Зенита» и московского ЦСКА. После первого тайма впереди легенды ЦСКА — 2:0.

«Когда сыграет Глушенков? Завтра – не знаю, но сегодня мог бы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле встретится с воронежским «Факелом» завтра, 21 сентября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

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