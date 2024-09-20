Экс-тренер «Динамо» Новиков: не слышал, чтобы у Тюкавина были зарубежные предложения

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков оценил выступление форварда Константина Тюкавина в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не сказал бы, что у Кости наблюдается спад. Он по-прежнему важное звено в динамовской игре и футболист, который может в одиночку решить исход матча. Безусловно, у него будут моменты, чтобы забить в дерби, тем более оборона «Спартака» не отличается надёжностью.

Для того чтобы уехать в зарубежный чемпионат, нужно, чтобы тебя куда-то позвали, а я не слышал, чтобы у Кости были зарубежные предложения. Нужно концентрироваться на игре за свой родной клуб и проявить себя, как он это сделал в том сезоне», — приводит слова Новикова Metaratings.

Действующее трудовое соглашение Тюкавина с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.