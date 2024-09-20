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Анчелотти: болельщики «Реала» привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с кучей передач

Анчелотти: болельщики «Реала» привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с кучей передач
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровом стиле «сливочных».

«У нас есть болельщики, пребывающие в восторге от того, что мы делаем. Можно играть ещё лучше, однако фанаты «Реала» привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не со множеством касаний. Стремимся сделать болельщиков счастливыми по мере наших возможностей», — приводит слова Анчелотти Marca.

После пяти туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 11 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем туре Ла Лиги «Реал» встретится с «Эспаньолом». Игра состоится 21 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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