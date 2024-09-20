Ромащенко: Дзюба и Смолов в полном порядке — ярчайшие российские форварды последних лет

Российский тренер Мирослав Ромащенко заявил, что Артём Дзюба и Фёдор Смолов находятся в полном порядке.

«Матч «Акрона» и «Краснодара» не будет противостоянием Дзюбы и Смолова. Им не нужно друг другу ничего доказывать. Они разные, но оба — высококлассные нападающие. Фёдор и Артём уже много лет показывают достойные выступления в России, они одни из ярчайших форвардов последнего времени. Каждый будет пытаться сделать всё для того, чтобы их команда победила. Из поколения, которому уже за 30, они очень долгое время показывали хороший футбол и являются значимыми фигурами. Да и на возраст я бы сейчас вообще не смотрел — они в полном порядке», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.