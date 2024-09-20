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Игрок «Спартака» Зорин избежал серьёзной травмы после столкновения с Костанцей в матче КР

Игрок «Спартака» Зорин избежал серьёзной травмы после столкновения с Костанцей в матче КР
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин избежал серьёзной травмы после столкновения с нападающим самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанцей в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Обошлось без переломов. Даниил уже чувствует себя получше и продолжает подготовку к матчу с «Динамо», — добавил источник «Чемпионата».

«Спартак» одержал победу со счётом 4:1. В составе красно-белых отличились Шамар Николсон, Роман Зобнин и Рикарду Мангаш. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин. За самарскую команду забил Владислав Шитов.

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