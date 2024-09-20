Игрок «Спартака» Зорин избежал серьёзной травмы после столкновения с Костанцей в матче КР

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин избежал серьёзной травмы после столкновения с нападающим самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанцей в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обошлось без переломов. Даниил уже чувствует себя получше и продолжает подготовку к матчу с «Динамо», — добавил источник «Чемпионата».

«Спартак» одержал победу со счётом 4:1. В составе красно-белых отличились Шамар Николсон, Роман Зобнин и Рикарду Мангаш. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин. За самарскую команду забил Владислав Шитов.