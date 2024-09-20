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Гвардиола: если скажу что-то хорошее об «Арсенале», то все решат, что это «игры разума»

Гвардиола: если скажу что-то хорошее об «Арсенале», то все решат, что это «игры разума»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об «Арсенале» в преддверии очного матча команд в 5-м туре чемпионата Англии, который состоится 22 сентября.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если я скажу что-то [хорошее об «Арсенале»], то все отметят, что я устроил «игры разума» (манипулятивные техники, направленные на то, чтобы обмануть или повлиять на кого-то. — Прим. «Чемпионата») или что-то в этом роде. Но я всегда был высокого мнения об Артете и его команде. Не силён в подобных интеллектуальных играх.

С каждым сезоном «Арсенал» становится сильнее. Их глубина состава, добавление новых игроков, высочайшее мастерство… Они становятся всё лучше и лучше», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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