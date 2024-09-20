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Илкай Гюндоган — о времени в «Барселоне»: тяжёлый, но отличный опыт

Илкай Гюндоган — о времени в «Барселоне»: тяжёлый, но отличный опыт
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вспомнил время, проведённое в каталонской «Барселоне».

«Знаете, я думаю, что провёл там успешное время. Помимо всего прочего, я играл за одну из самых больших команд в мире. Исполнил детскую мечту – играл за «Барсу» и носил эту эмблему. Может, люди посмотрят на прошлый сезон и подумают, что мы ничего не выиграли. Это правда. Но если посмотреть на то, как мы выступали, то в конце сезона у нас было 85 очков, что всего на три меньше, чем в предыдущем году в победном чемпионате.

Нам противостоял сложный соперник – «Реал». Чувствовал себя очень привилегированным, играя за «Барселону». При других обстоятельствах, возможно, всё сложилось бы иначе. Это был тяжёлый, но в то же время отличный опыт. Так что я ни о чём не жалею», — приводит слова Гюндогана издание Daily Mail.

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