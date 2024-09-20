Бубнов раскритиковал настрой «Краснодара» в матче Кубка России с ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре «Краснодара» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. «Краснодар» уступил со счётом 0:2.

«Настрой «Краснодара» мне совершенно не понравился. Так вальяжно играть, будто против тебя действует соперник ниже классом. Да, наверху турнирной таблицы находятся, да, дважды в сезоне обыграли ЦСКА. Но классом вы не выше соперника, по крайней мере, не настолько, чтобы так расслабленно играть! И ведь почти всех лидеров на поле Мусаев выпустил за матч, только Са не выходил, и Агкацев в воротах отсутствовал», — приводит слова Бубнова Sportbox.