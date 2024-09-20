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Татьяна Тарасова: футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких

Татьяна Тарасова: футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах Максима Глушенкова. Ранее форвард «Зенита» заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами в клубе, чем выступать за сборную России в матчах с Таиландом и Вьетнамом.

«Допустимо ли высказывание Глушенкова про сборную? Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Сборная России провела одну встречу в сентябрьской паузе на международные товарищеские матчи. Подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Вьетнама со счётом 3:0.

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