Татьяна Тарасова: футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах Максима Глушенкова. Ранее форвард «Зенита» заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами в клубе, чем выступать за сборную России в матчах с Таиландом и Вьетнамом.

«Допустимо ли высказывание Глушенкова про сборную? Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Сборная России провела одну встречу в сентябрьской паузе на международные товарищеские матчи. Подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Вьетнама со счётом 3:0.