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Корнеев: могу сказать Глушенкову, что не нужно хайпить там, где не надо

Корнеев: могу сказать Глушенкову, что не нужно хайпить там, где не надо
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о словах нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Язык твой — враг твой. Если Максим хотел так пошутить или быть оригинальным, это у него явно не получилось.

Я просто читал цитаты из этого интервью, сужу по ним. И могу сказать Максиму, что не нужно хайпить там, где не надо хайпить. Надо просто заниматься своим делом. Если окружение не может игроку это подсказать, то мне хотелось бы это сделать», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

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