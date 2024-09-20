Два испанских гранда проявляют интерес к Мэйсону Гринвуду — talkSPORT

«Барселона» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к 22-летнему крайнему нападающему «Марселя» Мэйсону Гринвуду. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, эти испанские клубы впечатлены стартом текущего сезона в исполнении английского футболиста. Кроме того, за прогрессом Гринвуда следит «Бавария».

22-летний футболист перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. На текущий момент он принял участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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