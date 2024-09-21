Бубнов высказался о победе ЦСКА в матче Кубка России с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». ЦСКА одержал победу со счётом 2:0. В составе армейцев отличились Милан Гаич и Матвей Кисляк.

«У ЦСКА настрой понравился. Два забили, при этом ещё имели опасные подходы, создавали остроту. Понравился Кисляк, который весь матч отыграл и выглядел хорошо, гол забил. Разыграли в этой атаке здорово, но при безобразной игре обороны «Краснодара». Против ЦСКА так играть нельзя, нужны совершенно другие скорости, другой настрой», — приводит слова Бубнова Sportbox.