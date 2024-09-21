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Бубнов высказался о победе ЦСКА в матче Кубка России с «Краснодаром»

Бубнов высказался о победе ЦСКА в матче Кубка России с «Краснодаром»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». ЦСКА одержал победу со счётом 2:0. В составе армейцев отличились Милан Гаич и Матвей Кисляк.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

«У ЦСКА настрой понравился. Два забили, при этом ещё имели опасные подходы, создавали остроту. Понравился Кисляк, который весь матч отыграл и выглядел хорошо, гол забил. Разыграли в этой атаке здорово, но при безобразной игре обороны «Краснодара». Против ЦСКА так играть нельзя, нужны совершенно другие скорости, другой настрой», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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