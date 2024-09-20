Гаджи Гаджиев: в плане физической готовности «Динамо» Мх едва ли кому-то уступает

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев оценил физическую готовность игроков клуба.

– Календарь тяжёлый для всех, не только для нас. А в плане физической готовности мы едва ли кому-то уступаем.

– Не тяжело перестраиваться на такой плотный график после Первой лиги?

– Я принимал участие в крупных международных соревнованиях, где игры проводились на второй или третий день. И делал это не один раз. Всегда был сторонником того, чтобы наш чемпионат, сначала советский, а потом российский, проводился в режиме, похожем на европейские турниры, — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне дебютировало в чемпионате России. По итогам 8-го тура команда занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.