Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджи Гаджиев: в плане физической готовности «Динамо» Мх едва ли кому-то уступает

Гаджи Гаджиев: в плане физической готовности «Динамо» Мх едва ли кому-то уступает
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев оценил физическую готовность игроков клуба.

– Календарь тяжёлый для всех, не только для нас. А в плане физической готовности мы едва ли кому-то уступаем.

– Не тяжело перестраиваться на такой плотный график после Первой лиги?
– Я принимал участие в крупных международных соревнованиях, где игры проводились на второй или третий день. И делал это не один раз. Всегда был сторонником того, чтобы наш чемпионат, сначала советский, а потом российский, проводился в режиме, похожем на европейские турниры, — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне дебютировало в чемпионате России. По итогам 8-го тура команда занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

Материалы по теме
Семак: не знаю, сыграет ли Глушенков завтра, но в матче легенд «Зенита» и ЦСКА мог бы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android