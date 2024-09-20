«Манчестер Юнайтед» может усилить состав полузащитником «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 29-летнему полузащитнику «Баварии» Леону Горецке. Об этом сообщает AS со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, «красные дьяволы» могут подписать немецкого футболиста в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что Горецка недоволен своим нынешним положением в команде.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В общей сложности Горецка провёл на поле 10 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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