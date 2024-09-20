ЦСКА обыграл «Зенит» в матче легенд памяти Павла Садырина
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Завершился матч легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча была посвящена памяти тренера петербургского и армейского клубов Павла Садырина. Команды играли на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.
На 19-й минуте с пенальти счёт открыл полузащитник команды легенд ЦСКА Зоран Тошич. Через пять минут защитник Георгий Щенников увеличил преимущество армейцев. На 45-й минуте полузащитник Максим Астафьев отыграл один мяч легенд «Зенита». Победную точку в составе легенд ЦСКА поставил полузащитник Алан Дзагоев, который отличился на 58-й минуте — 3:1.
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