Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал самое слабое звено «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

«Личка выбирает стратегию на матч и понимает, какие идеи и решения могут помочь команде выиграть. Главное для всех динамовских болельщиков – это победа над принципиальным соперником. Надеюсь, «Динамо» сыграет в атаку, как и в предыдущих матчах чемпионата, ведь самое слабое звено «Спартака» – это оборона. Поэтому в эту точку и нужно давить», — приводит слова Новикова Metaratings.

Московский «Спартак» после 8-го тура текущего сезона РПЛ набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Динамо» же идёт на четвёртой строчке с 16 очками.