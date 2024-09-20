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Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал самое слабое звено «Спартака»

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков назвал самое слабое звено «Спартака»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Личка выбирает стратегию на матч и понимает, какие идеи и решения могут помочь команде выиграть. Главное для всех динамовских болельщиков – это победа над принципиальным соперником. Надеюсь, «Динамо» сыграет в атаку, как и в предыдущих матчах чемпионата, ведь самое слабое звено «Спартака» – это оборона. Поэтому в эту точку и нужно давить», — приводит слова Новикова Metaratings.

Московский «Спартак» после 8-го тура текущего сезона РПЛ набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Динамо» же идёт на четвёртой строчке с 16 очками.

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