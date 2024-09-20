Карпин против ЭСК? «Авангард» вернул в команду лидера. Главное к вечеру
Валерий Карпин возмутился решением Экспертно-судейской комиссии, Райан Спунер вернулся в «Авангард». «Чемпионат» собрал главные новости спорта к вечеру 20 сентября.
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