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«Он абсолютно прав». Хаби Алонсо поддержал слова Родри о возможной забастовке футболистов

«Он абсолютно прав». Хаби Алонсо поддержал слова Родри о возможной забастовке футболистов
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Родри, ранее заявившего о возможной забастовке футболистов из-за перегруженного календаря матчей.

«Я понимаю Родри и других игроков. Наступил момент, когда футболистам кажется, что матчей стало слишком много. Необходимо выслушать игроков, они должны участвовать в принятии подобных решений. В конечном итоге мы все хотим блага для футбола. Родри абсолютно прав [в своих высказываниях]», — приводит слова Алонсо AS.

После трёх туров чемпионата Германии «Байер» набрал шесть очков и на текущий момент занимает пятое место.

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