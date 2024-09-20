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«Думаю, она гордилась бы мной». Кисляк посвятил гол маме, которой не стало два года назад

«Думаю, она гордилась бы мной». Кисляк посвятил гол маме, которой не стало два года назад
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о голе в ворота «Краснодара» (2:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

«Конечно, все поздравили, говорили хорошие слова. Многие думали, что это дебютный гол, но я уже забивал в Оренбурге год назад в Кубке России. Однако тогда счёт был уже 5:0, а этот гол получился очень значимым, потому была поставлена точка в матче.

Скандировали ли ранее трибуны «Матвей Кисляк»? Один раз в молодёжке такое было, может быть, в день рождения. Поздравляли так. Но именно на «ВЭБ Арене» такого никогда не было. У меня мурашки шли по телу, но я всё же старался не отвлекаться от матча, потому что каждый момент был важен. Я всё это слышал, поэтому большое спасибо фанатам!

Кому посвящу этот гол? Два года, как не стало моей мамы. Я хочу посвятить ей этот гол. Думаю, что она гордилась бы мной. Все голы, все матчи я посвящаю ей», — приводит слова Кисляка официальный сайт ЦСКА.

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