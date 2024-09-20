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Агенты игроков «Ман Сити» опасаются за их будущее на фоне суда из-за финансовых нарушений

Агенты игроков «Ман Сити» опасаются за их будущее на фоне суда из-за финансовых нарушений
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Агенты, представляющие интересы футболистов «Манчестер Сити», начали изучать варианты возможного будущего своих клиентов в клубе после начавшегося судебного разбирательства, связанного с обвинениями «горожан» в нарушении финансовых правил АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, агенты футболистов «Манчестер Сити» опасаются, что манкунианцам может грозить наказание вплоть до исключения из английской Премьер-лиги. В связи с этим агенты пытаются учесть все возможные варианты развития событий, чтобы обеспечить защиту своих клиентов.

Подчёркивается, что они хотят услышать о плане действия клуба в сложившейся ситуации и быть информированными о том, что произойдёт с командой в случае наказания «горожан».

Напомним, судебное разбирательство по указанному делу началось в понедельник, 16 сентября. Однако вердикт по нему будет вынесен в 2025 году.

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