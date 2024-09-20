Александр Соболев рассказал, как чуть не запорол карьеру в юные годы

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, как чуть не запорол футбольную карьеру в юные годы.

«Когда я перешёл в Самару — в первые полгода мы вышли в РПЛ. У меня там пошло сразу — я начал забивать. Молодым ребятам будет поучительно. Мы вышли в РПЛ — у меня зарплата выросла вдвое. Буквально пять игр проходит, я забиваю красивый гол «Ростову» — мне зарплату поднимают ещё вдвое. И всё, я перестал играть. Я думал: «Мне платят такие деньги! Просто так платить не будут. Я классный». И всё это длилось до зимы.

Потом меня отправляют в аренду в «Енисей». Я прихожу туда и думаю: «Ну, здесь-то я буду 100% играть». Раз матч, два, три — я не играю. Я включил голову, что нужно работать. Неважно, кто ты, что ты. Фамилия в футбол не играет. Начал работать на максимум», — сказал Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».

Завтра, 21 сентября, сине-бело-голубые дома сыграют с воронежским «Факелом» в матче 9-го тура чемпионата России.