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«Локомотив» проведёт товарищеский матч с БАТЭ — Sport5.by

«Локомотив» проведёт товарищеский матч с БАТЭ — Sport5.by
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Московский «Локомотив» запланировал товарищеский матч с белорусским БАТЭ. Игра состоится 12 октября в Беларуси. Об этом сообщил Sport5.by.

По информации источника, команды сыграют на стадионе «Борисов-Арена» в Борисове.

Ранее, в период сентябрьской международной паузы, «Локомотив» встречался в Беларуси с «Торпедо-БелАЗ». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. БАТЭ находится на 11-й строчке в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, заработав 24 очка за 21 игру.

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