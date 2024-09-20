«Локомотив» проведёт товарищеский матч с БАТЭ — Sport5.by

Московский «Локомотив» запланировал товарищеский матч с белорусским БАТЭ. Игра состоится 12 октября в Беларуси. Об этом сообщил Sport5.by.

По информации источника, команды сыграют на стадионе «Борисов-Арена» в Борисове.

Ранее, в период сентябрьской международной паузы, «Локомотив» встречался в Беларуси с «Торпедо-БелАЗ». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. БАТЭ находится на 11-й строчке в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, заработав 24 очка за 21 игру.