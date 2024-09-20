Гвардиола не считает лишний день отдыха весомым преимуществом «Сити» перед «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал отношение к тому, что у «горожан» есть на один день отдыха больше, чем у лондонского «Арсенала», в преддверии их очного матча в 5-м туре английской Премьер-лиги, который состоится 22 сентября.

«Конечно, это преимущество для «Манчестер Сити». Но я собираюсь составить список, сколько раз за последние восемь лет у нас было меньше дней на восстановление перед матчами с сильными соперниками. Этот список просто огромен!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» провёл матч Лиги чемпионов с «Интером» (0:0) 18 сентября. «Арсенал» сыграл с «Аталантой» (0:0) 19 сентября.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: