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Гвардиола не считает лишний день отдыха весомым преимуществом «Сити» перед «Арсеналом»

Гвардиола не считает лишний день отдыха весомым преимуществом «Сити» перед «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал отношение к тому, что у «горожан» есть на один день отдыха больше, чем у лондонского «Арсенала», в преддверии их очного матча в 5-м туре английской Премьер-лиги, который состоится 22 сентября.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, это преимущество для «Манчестер Сити». Но я собираюсь составить список, сколько раз за последние восемь лет у нас было меньше дней на восстановление перед матчами с сильными соперниками. Этот список просто огромен!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» провёл матч Лиги чемпионов с «Интером» (0:0) 18 сентября. «Арсенал» сыграл с «Аталантой» (0:0) 19 сентября.

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