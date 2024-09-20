Аршавин: почему Жирков играл за легенд ЦСКА, а не «Зенита»? Это трансферный провал

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин пошутил, что участие защитника Юрия Жиркова в матче легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в составе легенд армейцев стало трансферным провалом для команды легенд сине-бело-голубых.

Встреча состоялась сегодня, 20 сентября, на стадионе «Смена» в Санкт‑Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу легенд ЦСКА. У армейцев голами отметились Зоран Тошич, реализовавший 11-метровый, а также Георгий Щенников и Алан Дзагоев. У легенд «Зенита» отличился Максим Астафьев.

— Насколько принципиально противостояние с ЦСКА?

— Никто старается не уступать, значит, принципиально. Вот Жирков валтузит, уже надоел.

— Почему Жирков играет не за «Зенит»?

— Вот это провал на трансферном рынке случился.

— Что скажешь по игре? Что успел на поле?

— Сел сразу, как нога заболела. Пока у ЦСКА в обороне был Набабкин, я даже не старался бежать вперёд. Как Корнаухова увидел, то понял, что есть шансы, но нога так болит… Были хорошие врывания у Смольникова, но слева Щенников и Жирков — там совсем не прорваться, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».